شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد البنا ينكر الاعتداء على إحدى ضحاياه فى أول مواجهة بينهما أمام القضاء الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الأربعاء أمام محكمة باريس القضائية أمام إثنين من قضاة التحقيق أحدهم فرنسى والآخر سويسرى.

وكان طارق رمضان الذى منعه القضاء من مغادرة الأراضى الفرنسية منذ إطلاق سراحه، قد خضع للاستجواب لأول مرة فى يوليو فى هذا الإجراء بالتوازى مع التحقيقات الفرنسية، كان المدعى العام فى جنيف ممثلاً بالفعل.

وتم استدعاء طارق رمضان (58 عاما) وصاحبة الشكوى، وهى امرأة تبلغ من العمر 54 عاما، الساعة 10:00 صباحا اليوم الأربعاء للاستماع معا فى حضور المدعى العام السويسرى.

وخلال المحاكمة وقعت أضرار كبيرة من المياة التى لوحظت في الصباح الباكر في الطابق التاسع عشر من المحكمة الجديدة، التى افتُتحت فى عام 2018 فى بورت دى كليشى، في شمال غرب العاصمة، أدت إلى إخلاء مكاتب قضاة التحقيق.

وأخيرًا ، كانت الجلسة قادرة على البدء حوالى الساعة 1:00 مساءً ، وفقًا للمحامين.

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كانت صاحبة الشكوى، الملقبة بـ"بريجيت" فى وسائل الإعلام، قد تقدمت بشكوى اغتصاب فى جنيف فى 13 أبريل 2018، بعد شهرين من السجن المؤقت للمفكر السويسرى فى القضية الفرنسية. المتعلقة باغتصاب هند عيارى الناشطة السلفية السابقة.

أبلغت هذه المرأة عن تعرضها للاغتصاب والاختطاف من قبل طارق رمضان خلال اجتماع فى فندق فى جنيف فى 28 أكتوبر من عام 2008.

وقال مى فرانسوا زايمرى محامى الضحية، "إنه اختبار لموكلتى أن تواجه خصمها بعد أكثر من عشر سنوات من الواقعة"، وأضاف، "خاصة أنها تتعرض بانتظام للتهديدات" ، لا سيما على الشبكات الاجتماعية.

وكان طارق رمضان قد اعترف من قبل بوجود هذا الاجتماع الذى دار بينه وبين ضحيته ومع ذلك، فقد نفى وجود أى علاقة جنسية.

ووجهت إلى حفيد البنا فى فرنسا لائحة اتهام بارتكاب "اغتصاب" و"اغتصاب شخص ضعيف"، بسبب وقائع ندد بها اثنان من المشتكين، هن هند عيارى وكريستيل، على التوالى فى عام 2012 فى باريس وفى عام 2009 فى ليون.

وصدرت لوائح اتهام جديدة للاشتباه فى اغتصاب امرأتين آخرين فى 2015 و2016 فى فبراير الماضي.