السيسي للمصريين: أقسم بالله بيضحكوا عليكم بالخيانة.. والحكومة محروقة معايا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة للشعب المصرى: "اوعى خد يضحك عليكم.. بكلام كذب وجهل.. وأقسم بالله يرقى للخيانة والتأمر.. وانا بقسم بالله.. ده تامر.. بتهدوا الدول ليه؟.. مش عاوز تساعد احنا متشكرين.. بس كمان ابعدوا عننا بشركم.. دى فيها 100 مليون.. عاوزنها تتقاتل وتتخرب.. احنا بنصلح اللى بقاله سنين متساب.. ومصرين". وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بمحافظة الإسكندرية: "الحكومة بتتحرق معايا وكل ما يعلموا اقول لسه.. مش كده والله العظيم الحكومة بتتحرق معايا.. عشان مصر مش تتحرق.. عشان اللى ضمايرهم ضاعت.. ومش همهم 100 مليون.. ويزروا والاساءة وتشكيك الناس البسطاء.. هتروحوا من ربنا فين لما تضيعوا 100 مليون".

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