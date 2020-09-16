شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الأولى مكفوفين على الثانوية تشكر "المتحدة للخدمات الإعلامية" و الخليج 365 على مبادرة التدريب ورعاية "ردينة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فاطمة سيد سالم، والدة الطالبة ردينة سعد من أوائل الثانوية العامة "مكفوفين"، والتى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية بالإسكندرية، إن تكريم الرئيس وكلمة ابنتها أمام الرئيس كانت بمثابة حلم تحقق على أرض الواقع، واستطردت "بنتى طول عمرها تحلم إنها تدخل إعلام القاهرة وتبقى صحفية، وكلمتها أمام الرئيس اليوم جعلتنى أبكى فهى حققت حلم والدها المتوفى منذ 10 سنوات".

وأضافت والدة ردينة لـ ”الخليج 365”، أن مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى لتحقيق أمنيتها، من خلال مؤسسة ”الخليج 365” لتدريبها عمليا وصقل موهبتها وتأهيلها للعمل الصحفى والإعلامي، هي مبادرة رائعة، وسعدت جدا بسماع الخبر، قائلة "أشكر الخليج 365 على مبادرته وشرف لينا طبعا إن بداية عملها تكون في جريدة رائدة".

وتابعت، أن عمها حسن العزيزى تبني ردينة وشقيقتها ووفر لهما كافة الإمكانيات لتحقيق هذا النجاح، فهى كان كل تركيزها واهتمامها تحقيق هذا الحلم، وبالفعل حققت حلمها اليوم أمام الرئيس.