شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعد الأمريكيين بلقاح كورونا خلال شهر.. ويهاجم الإجراءات الروتينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وعوده للأمريكيين باقتراب الحصول على لقاح لوباء كورونا القاتل، مشددًا فى مائدة مستديرة فى فيلادلفيا فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء أن لقاح الوقاية من الفيروس سيكون متاحًا خلال 3 إلى 4 أسابيع على أقصى تقدير.

تصريحات ترامب أيدها مسئولين أمريكيين تحدثوا لصحيفة وول ستريت جورنال، فيما رجح مسئولين بشركة فايزر اقتراب الحصول على لقاح.

وهاجم ترامب الإجراءات الروتينية المعقدة، قائلًا فى الوقت نفسه "نحن على وشك الحصول على لقاح.. إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء وجميع الموافقات. ونحن سنحصل عليه فى غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع".

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وقبل أيام طلبت السلطات الصحية الأمريكية من حكومات الولايات أن تستعد لتوزيع لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، على نطاق واسع، بحلول مطلع نوفمبر.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها "سى دى سي" قوله فى رسالة أرسلها إلى حكومات الولايات أنه يطلب منها "بصورة عاجلة" أن تفعل كل ما هو ضرورى من أجل أن تكون مراكز توزيع اللقاح المرتقب فى وضع يسمح لها بالعمل بشكل كامل بحلول الأول من نوفمبر 2020.

ورد ترامب على ادعاءات الديمقراطيين واتهاماتهم المستمرة بسوء إدارته لأزمة وباء كورونا، قائلًا: "لم أقلل من خطورته، إننى فى الواقع وبعدة طرق ضخّمته فيما يتعلق بالتدابير" لمواجهته.