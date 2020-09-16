شكرا لقرائتكم خبر عن شروط وزارة التضامن لإعادة فتح الحضانات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة التضامن مجموعة من الاشتراطات الواجب اتباعها تزامنا مع عودة الحضانات وذلك حماية للأطفال والعاملين من فيروس كورونا وهى: ـ وجود شخص مدرب على أساليب مكافحة العدوى. ـ تخفيض عدد الأطفال لـ80 % فقط. ـ قياس درجة حرارة العاملين والأطفال يومياً. ـ عدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة. ـ منع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين. Advertisements ـ منع استقبال الزائرين أو الأهالي. ـ التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين. ـ السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية. ـ فى حالة ظهور أي حالة يتم إخلاء الحضانة وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل. ـ فحص جميع العاملين وعمل تحليل صورة دم كاملة لهم قبل إعادة فتح الحضانة.

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