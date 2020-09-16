شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة .. انطلاق تسجيل الرغبات بعد 16 سبتمبر لـ86165 طالبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق أعمال تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2020، بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية المقرر الانتهاء منها فى 16 سبتمبر الجارى، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بعد إعلان النتائج الخاصة بمرحلة تقليل الاغتراب.

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كان الدكتور خالد عبد الغفار وزيرة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن عن وجود الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول للجامعات بالعام الجامعى 2020/2021.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن إجمالى عدد طلاب المرحلة الثالثة يبلغ 57185 طالبا فى الشعبة العلمية و20980 طالبا بالشعبة الأدبية بإجمالى 86 ألفا و165 طالبا وطالبة وهم الناجحين من الدور الأول ثانوية عامة وسيتم إضافة الطلاب الناجحين فى دور الثانى بالثانوية العامة بعد إعلان النتائج.