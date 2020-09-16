شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى عن قوى الشر: الوجه الحقيقى ليهم "التغيير" .. والخفى "التدمير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الهدف من تعليقاته خلال افتتاحات المشروعات التنموية، هدفها تثبيت الوعى والفهم لدى المصريين، مضيفا: "علشان يفضلوا الجهد والضغط اللى احنا بنعمله، مش هنقدر نطلع من اللى إحنا فيه غير بكده، غير بان احنا نفضل نشتغل ونضحى".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية فى برج العرب بالإسكندرية: "أوعوا تفتكروا أن احنا نعبرها بشكل تانى احنا معندناش ثروات تغطى تكاليفنا احنا عندنا عقول ناس وإرادة شعب عاوز يغير من واقعه إلى مستقبل افضل وعندنا تحدى لتيار متصور أنه ممكن يغير علشان يمسك ويعمل دولة على اد عقلهم دولة ذات توجهات إيه، الدولة فيها مشاكل فزوق الخيال جايين تكملوا عليها!!..الوجه الحقيقى اللى بتعلنوه للناس "التغيير" لكن الوجه الخفى هو"التدمير" تدمير الأمة وتضييعها وتخريب الناس واعادة المعسكرات واللاجئين ده احنا نمنا 60 سنة مش عارفين نعدى اللى احنا فيه، عاوزين تهدونا علشان نقعد 150 سنة، خالى بالكم مش هيبطلوا..ده الجميل اللى بيترد للمصريين للى عملوه من 100 سنة اول مرة أكون بتكلم كده، أول مرة فيه اشقاء لينا واقفوا جنبنا ليهم كل التحية والاحترام اما الاخرين فمن فضلكم كفوا السنة الكذب والتشكيك عنا وخلوا الأموال اللى ربنا رزقكم بيها للبناء والإصلاح مش لينا ليكم انتوا بفضل الله سبحانه وتعالى كل شئ جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار فى اللى احنا بنعمله هيقولوا بيتعمل ازاى؟، بيتعمل بالله أن الله لا يصلح عمل المفدسين واحنا أن شاء الله مصلحين".