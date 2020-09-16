شكرا لقرائتكم خبر عن صممته "زها حديد" فى غابة روسية.. قصة منزل سفينة الفضاء (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميزت أعمال المعمارية البريطانية عراقية الأصل الراحلة زها حديد، بالاهتمام بالأسلوب الحديث في تصميم المباني، ونفذت العديد من المشروعات الكبيرة في الكثير من دول العالم، ويعد منزل الأحلام، أو منزل سفينة الفضاء أحد الأعمال المميزة للراحلة "زها". ويرصد ”الخليج 365” لجمهور القراء أهم تفاصيل ومعلومات منزل سفينة الفضاء أو بيت الأحلام من خلال الإنفوجراف التالى.. Advertisements











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