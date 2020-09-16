شكرا لقرائتكم خبر عن الشعراوى من خطيب الإخوان الأبرز لعدوهم الأكبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من بين الشهادات التى تكشف فضائح فكر جماعة الإخوان، شهادة الشيخ محمد متولى الشعراوى، والذى انضم إلى جماعة الإخوان فى ثلاثينيات القرن الماضى، وكان خطيب التنظيم الأبرز، وكتب شعرا فى مدح مؤسس الجماعة حسن البنا، لكنه كما هو الحال مع كل سابقيه من أصحاب الرأى والوعى، خرج من التنظيم بعدما تأكد له انحرافه، وأن الإسلام لديهم لا يتجاوز الحناجر.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على الأسباب التى جعلت الشيخ محمد متولى الشعراوى يخرج على جماعة الإخوان المسلمين، ويتحول إلى عدوهم الأكبر.