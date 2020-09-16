مصر تواصل رحلات الجسر الجوى لإرسال المساعدات للمتضررين من السيول بالسودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة واستمرارً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة تكثيف الجسر الجوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهورية السودان، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الشعب السودانى الشقيق لتخفيف العبئ عنهم فى محنتهم الحالية. وأعرب المسئولون من الجانب السودانى عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمصر قيادة وشعباً وجيشاً على المساعدات المقدمة ، وأهمية تلك المساعدات فى تجاوز أزمة السيول التى إجتاحت البلاد مؤخراً ، مؤكدين على أن المساعدات المصرية تشير إلى إهتمام مصر بأشقائها من الدول العربية والإفريقية . Advertisements تأتى تلك المساعدات تعبيراً عن دور مصر المحورى والهام تجاه أشقائها فى مواجهة الأزمات والتحديات.

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