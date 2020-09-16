شكرا لقرائتكم خبر عن والدة ردينة تعبر لـ"الخليج 365" عن فرحتها بتكريم السيسى وتشكر الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت فاطمة سيد والدة الطالبة ردينة سعد صلاح، الحاصلة على المركز الأول فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية "مكفوفين"، أن تكريم الرئيس السيسى لابنتها خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة، أدخل الفرحة على أسرة ردينه، قائلة: بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على الوقوف بجانب ابنتي، موضجة أن ابنتها وصلت للمكانة التى تسعى وتحلم بها.

وتابعت فى تصريح لـ" الخليج 365": وفرنا كل الإمكانيات التى تحتاجها ردينة من أجل تحقيق حلمها، موضحة إصابة ابنتها بـ" كف بصر" وهو ضمور فى العصب البصرى، ورغم ذلك كانت حريصة على التفوق فى دراستها بشكل كبير وحققت ما كانت دائما تحلم به وهو الالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، موضحة أن وقت أبنتها خلال الدراسة بالثانوية العامة كانت عبارة عن مذاكرة ومتابعة الأحداث والاشتراك فى الإذاعة المدرسية والصحافة، قائلة: اتمنى أن تعمل فى مجال الصحافة فى إحدى المؤسسات الصحفية الكبيرة لتنمية مهاراتها واستكمال حلمها للنهاية، متابعة: اشعر بالفخر بأبنتى، مضيفة أن لها شقيقة تعنى أيضا من نفس مرض ردينه كانت متفوقة أيضا فى دراستها حيث تخرجت منذ من كلية الألسن قسم اللغة العربية.