التأمين الصحى الشامل تكشف دور طبيب الأسرة فى تقديم الخدمات الطبية.. فيديو

وقالت إن دور طبيب الأسرة مهم فى مساعدة المريض فى التخصص الطبى الذي ييسر له تشخيص حالته الصحية، بالإضافة إلى متابعة الحالة بعد اتمام أى جراحات حتي تمام الشفاء مع تقديم التثقيف الصحى المتكامل لجميع أفراد الأسرة.

وأضاف الفيديو أن طبيب الأسرة يقدم الرعاية الصحية للأطفال في جميع المراحل حتي سن البلوغ كما أنه يتابع الحالة المرضية بشكل منتظم.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن دور طبيب الأسرة يكمن فى 6 أدوار رئيسية؛ وهى تقيم الحالة النفسية للمريض والعناية بالحالات المزمنة مثل السكر والضغط والقلب والأورام، وتقديم توعية صحية لجميع أفراد الأسرة والاحتفاظ بالسجلات الطبية لكل مواطن والوقاية من الأمراض المختلفة من خلال الفحوص الدورية مع إرشاد المريض للطبيب المتخصص فى نظام الإحالة.

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وكانت منظومة التأمين الصحى الشامل أكدت أن طبيب الأسرة يمثل النواة الحقيقية لمشروع التأمين التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن طبيب الأسرة حاصل على شهادة البكالوريوس فى الطب والجراحة وأكمل سنة الامتياز التدريبية واستكمل الدراسات العليا التى تمنحه درجة الأخصائى فى تخصص طب الأسرة.