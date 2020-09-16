إحنا إن شاء الله مصلحين.. رسائل الرئيس للمصريين من الإسكندرية "إنفوجراف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة رسائل للشعب المصرى خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بمحافظة الإسكندرية: "اوعى حد يضحك عليكم.. بكلام كذب وجهل.. وأقسم بالله يرقى للخيانة والتآمر.. وأنا بقسم بالله.. ده تآمر.. بتهدوا الدول ليه؟.. مش عاوز تساعد إحنا متشكرين.. بس كمان ابعدوا عننا بشركم.. دى فيها 100 مليون.. عاوزنها تتقاتل وتتخرب.. إحنا بنصلح اللى بقاله سنين متساب.. ومصرين". وأضاف الرئيس السيسى: "الحكومة بتتحرق معايا وكل ما يعلموا أقول لسه.. مش كده والله العظيم الحكومة بتتحرق معايا.. عشان مصر مش تتحرق.. عشان اللى ضمايرهم ضاعت.. ومش همهم 100 مليون.. هتروحوا من ربنا فين لما تضيعوا 100 مليون. Advertisements ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى رسائل الرئيس للمصريين من الإسكندرية..



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