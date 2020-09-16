شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمتربصين بمصر: "كفوا ألسنة الكذب والتشكيك.. وخلوا أموالكم للإصلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القوى المتربصة بمصر والمصريين، داعيًا إياهم بالكف عن التشكيك والكذب. Advertisements وقال الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية فى برج العرب بالإسكندرية: "كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا، وخلوا الأموال اللى ربنا رزقكم بيها للبناء والإصلاح، مش لينا، ليكم انتوا ". وتابع الرئيس : "أوعوا تفتكروا أن احنا نعبرها بشكل تانى احنا معندناش ثروات تغطى تكاليفنا احنا عندنا عقول ناس وإرادة شعب عاوز يغير من واقعه إلى مستقبل افضل وعندنا تحدى لتيار متصور أنه ممكن يغير علشان يمسك ويعمل دولة على اد عقلهم دولة ذات توجهات إيه، الدولة فيها مشاكل فزوق الخيال جايين تكملوا عليها!!..الوجه الحقيقى اللى بتعلنوه للناس "التغيير" لكن الوجه الخفى هو التدمير" تدمير الأمة وتضييعها وتخريب الناس واعادة المعسكرات واللاجئين ده احنا نمنا 60 سنة مش عارفين نعدى اللى احنا فيه، عاوزين تهدونا علشان نقعد 150 سنة، خالى بالكم مش هيبطلوا..ده الجميل اللى بيترد للمصريين للى عملوه من 100 سنة".

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