الصحة توجه بارتداء الكمامات فى صالونات التجميل والحلاقة للحد من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات داخل صالونات التجميل والحلاقة، للحماية من انتقال عدوي كورونا عن طريق الرزاز عند الكلام أو العطس، وكشفت الوزارة عن الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة منعا لحدوث أى عدوى، والتى فى مقدمتها غسيل اليد أو تطهيرها ثم الإمساك بالكمامة من الجانبين، ووضعها على الأذن مع التأكد من تغطية الأنف والفم. وقالت وزارة الصحة والسكان: يمكن الآن تحميل تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة، لمعرفة المزيد من الإرشادات للتوعية بڤيروس كورونا، ومعرفة حالات الاشتباه بالإصابة بالڤيروس. Advertisements وأوضحت وزارة الصحة، أن البروتوكولات العلاجية المتبعة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، والوحيدة التي يتم تطبيقها، تم وضعها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بإعداد ذلك البروتوكول العلاجي بناء على ما توافر من معلومات من جميع دول العالم منذ ظهور الفيروس، وذلك في ظل استمرار مرحلة الأبحاث على العقاقير التي تعالج الفيروس.

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