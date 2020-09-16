شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الجامعة المصرية اليابانية بعد الافتتاح الرئاسى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، ويرصد ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة للجامعة من حيث البرامج الدراسية والإنشاءات. ـ جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية. ـ تم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009. ـ تعتمد سياسة الجامعة على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل. ـ 10 خبراء من الجامعات اليابانية دائمي العمل بالجامعة. Advertisements ـ تم توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14/5/2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه. ـ تم توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21/8/2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه. ـ تبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%. ـ الهدف من إنشائها خدمة التنمية البشرية في مصر والمنطقة العربية وإفريقيا، وجذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون معها بحثيًّا. ـ سياسة الجامعة تقوم على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعليم الابتكاري" المعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل.

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