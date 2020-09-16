شكرا لقرائتكم خبر عن القومسيون الطبي بأسوان يستقبل 72 مرشحًا محتملًا لمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل القومسيون الطبي، بمحافظة أسوان، 72 من المرشحين المحتملين، لخوض انتخابات، مجلس النواب 2020، والذين تقدموا للكشف الطبي، وعمل التحاليل، وذلك اليوم الأربعاء، ضمن الإجراءات المطلوبة من المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أصدرت قرارا برقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة، بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.