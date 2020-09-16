شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: الوعي بأهداف والتزامات أول قانون للمخلفات بمصر خطوة لتحقيق إدارة آمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قانون إدارة المخلفات بعد إقراره في مجلس النواب يعد خطوة اساسية في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة انواعها والحد من تولدها وخلق الفرص الإستثمارية في مجال إدارة المخلفات من جمع ونقل ومعالجة وتحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكامة للمخلفات سواء من الناحية الفنية اوالإدارية بما يحقق الإرتقاء بخدمة الإدارة الآمنه بيئيا للمخلفات.

جاء ذلك اليوم خلال عقد وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة أولى ورش العمل للتعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، والذى تم إقراره من قبل مجلس النواب وذلك عبر خاصية الفيديو كونفارنس بحضور ممثلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات والعاملين بإدارات المخلفات بالفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة ووحدات المخلفات بالمحافظات الأربعة الواقعة في نطاق عمل البرنامج (كفر الشيخ / الغربية / اسيوط / قنا ).