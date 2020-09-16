شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المستدامة بـ«المصريين الأحرار» تناقش آليات مواجهة الأزمات.. وكورونا نموذجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة التنمية المستدامة بحزب المصريين الأحرار، أجتماعًا بمقر الحزب الرئيسي بشارع العروبة، لمناقشة تداعيات حدوث أزمات غير متوقعة في تطبيق سياسات التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها واتخاذ نموذج جائحة كورونا مثل لتلك الأزمات.

استعراض الدكتور شريف الخريبى رئيس مجلس التنمية المستدامة دور الحزب في الفترة السابقة، واداء الأمانات الجغرافية بالمحافظات واللجان المتخصصة التي تغطي قطاعات مختلفة ومن هذه الأمانات مجلس التنمية المستدامة والتعاون بين كل الأمانات وسط تعاون بين كافة القطاعات.

وقال رئيس مجلس التنمية المستدامة بالحزب، إن أجندة التنمية المستدامة إطارا شاملا- وليست بمعاهدة ملزمة ـ تساعد الدول النامية على ما تواجهه من تحديات ووضع الخطط الكفيلة بالتغلب عليها، وذلك على النحو الذي يتم بموجبه سد الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة والإلحاق بركب التقدم الإقتصادي والإجتماعي الشامل.

وأوضح«الخريبى» أن أجندة الامم المتحدة للتنمية المستدامة قد وضعت سبعة عشر هدفا تتسم بالشمولية بصدد ما يتعلق بالإقتصاد والبيئة والمجمتع على النحو الذي يتحقق معه توازنا بين الإنتاج والاستهلاك، آخذة في الإعتبار تأمين المستوى اللائق من المعيشة للأجيال القادمة.

وعن نموذج التعامل مع جائحة كورونا، أكد أن العالم اجمع تأثر بصورة ملحوظة على خطط التنمية وبتحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصًأ، وطال مصر جانبًا منها وكانت أقل الدول تأثرا نظرًا لما قامت به القيادة السياسية من تشكيل مجلس لإدارة هذه الأزمة مبكرا حيث تم تحديد البدائل المختلفة.

وتطرق للحديث عن أهم السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدول المختلفة لمواجهة الجائحة وتقييم فاعليتها في تحقيق الهدف منها، والتعرف على دور المؤسسات والشركات والمجتمع المدني في مواجهة الجائحة ودورها المستدام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتحدث عن اوليات التعامل لمواجهة الازمات الوارد حدوثها، والتغلب على اثارها السلبية بأفضل طرق ممكنه، أيضا ضرورة وضع إطار مؤسسي للتطبيق الفعال لسياسات التنمية المستدامة على مستوى الدولة المصرية.

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