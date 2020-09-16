شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاولون العرب» تعلن نسب تنفيذ مشروعاتها في «المنصورة الجديدة» (فيديوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب، فيديو جراف يوضح أبرز مشروعات الشركة بمدينة المنصورة الجديدة.

وتقوم الشركة بتنفيذ كورنيش المدينة بطول حوالي 4 كيلومتر، ووصلت نسبة تنفيذه حوالي 96%، ويضم ممشى وكافيتريات وبرجولات ومقاعد ومناطق لألعاب الأطفال والقراءة، كما تقوم الشركة بتنفيذ 53 فيلا كلاسيك، تم الانتهاء من تنفيذ هيكلها الخرساني بنسبة 100%، والتشطيبات الداخلية بنسبة 25%.

كما تقوم الشركة بتنفيذ 124فيلا مودرن، تم الانتهاء من تنفيذ هيكلها الخرساني بنسبة 100 %، والتشطيبات الداخلية بنسبة 30%.

وتقوم الشركة بتنفيذ كلية القانون الدولي على مساحة 6000 متر مربع، وتم الانتهاء من أعمال الاساسات وجارى العمل بالهيكل، كما يتم العمل على إنشاء كلية الهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب انشاء سور جامعة المنصورة الجديدة بطول 3800كم.

وفى مجال الإسكان، تقوم الشركة بتنفيذ 52 عمارة سكنية بمشروع دار مصر، ووصلت نسبة تنفيذه حوالي 80%، بجانب عمل مرافق وطرق على مساحة 1000فدان، تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 85%،وتشمل خطوط المياه والصرف الصحي وصرف السيول وخطوط الري والحريق، كما تم الانتهاء من تنفيذ طبقة الفيرما بالنسبة لأعمال الطرق بنسبة 100 %، وطبقة الأساس بنسبة 40%، وطبقة الأسفلت بنسبة 20%.

وتقوم الشركة بتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي على مساحة تبلغ 47 فدان بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف متر مكعب يوميا، على أن تصل الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى من المشروع 30 ألف متر مكعب في اليوم، وجارى انشاء سور المحطة.

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