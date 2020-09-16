شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية ورئيس جامعة الأزهر يكرمان أوائل الشهادة الثانوية الأزهري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية والأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر للشؤون العلمية والثقافية، أوائل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من أبناء المحافظة لعام 2020.

أكد المحرصاوى على أنه قد سعد بتواجده في محافظة المنوفية مصنع القيادات، مقدماً التهنئة للطلاب الأوائل من أبناء المحافظة وطالبهم بالحفاظ على مواصلة النجاح مناشدهم بأن يكونوا أداة بناء لأوطانهم ولا يكونوا معولة هدم، كما قدم التهنئة بإفتتاح فرع المنظمة بالمحافظة .

هذا وقد تطرق رئيس جامعة الأزهر حديثه عن دور الجامعة وما تقوم به من مساعدة خلال فترة جائحة كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، فضلاً عن تنظيم القوافل الطبية داخل مصر وخارجها مما يؤكد على دور الأزهر المحلى والإقليمى والعالمى، وخلال الحفل قدم التهنئة لفريق جامعة الأزهر إيناكتس على فوزه بالمركز الاول على مستوى العالم في مجال ريادة الأعمال من خلال أول مشاركة له.

وفى كلمته أكد محافظ المنوفية على دور الأزهر الشريف منارة العلم وقبلة العلماء والارتقاء بمنظومة التعليم الأزهرى في مختلف المعاهد والمؤسسات الدينية وتأهيل وتدريب المعلمين بما يتناسب مع تحقيق رسالتهم السامية ودورهم التربوى والفكرى، وانطلاقاً من كون الأزهر الشريف نبراس الوسطية والاعتدال وفهم الدين الصحيح مما يضاعف مسؤولية الأزهر بمؤسساته المختلفة، كما قدم المحافظ التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين ولأسرهم على ما بذلوه من جهد في سبيل التفوق فضلاً عن دعمه الكامل للارتقاء بالمنظومة التعليمية بربوع المحافظة.

وقد تم تكريم الطلاب المتفوقين من أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية والبالغ عددهم (17) طالبا وطالبة وإهدائهم شهادات تقدير.

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