شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخرُّج 5100 متدرب من مبادرة «مستقبلنا رقمي».. تعرف على شروط وطريقة التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال استعراضه مبادرات بناء الإنسان ورقمنة الدولة، اليوم الأربعاء، إن مبادرة «مستقبلنا رقمي» تستهدف تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

و تابع وزير الاتصالات إلى أن مبادرة «مستقبلنا رقمي«ترتكز على تدريب تقني متخصص في مهارات العمل الحر وتعظيم فرص العمل، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المبادرة هو تمكين الشباب من المنافسة في سوق العمل.

وأكد طلعت أن الهدف الأساسي من المبادرة هو تمكين الشباب من المنافسة في سوق العمل، لافتًا إلى أن جائحة كورونا زادت من معدلات استخدام منصات العمل الرقمي الحر.

واوضح وزير الاتصالات بأنه تم تخرُّج 5100 من مبادرة مستقبلنا رقمي، فضلًا عن وجود 34 ألف متدرب، موضحًا أن المبادرة تتناسب مع أطياف مختلفة من الشباب.

وجدير بالذكر أن مبادرة «مستقبلنا رقمي» تتيح التدريب على 4 مستويات وهي المستوى الأساسي والمحترف والمتقدم والمستوى المتميز بإجمالي 12 مسار تدريبي تغطي المهارات التكنولوجية الأكثر طلباً ونمواً على المستوى المحلي والعالمي.

تخصصات التدريب

أولا: تطوير موقع إلكتروني

ثانيا: تحليل بيانات

ثالثا: تسويق إلكتروني



طريقة التسجيل في منحة مستقبلنا رقمي

اختار المسار التدريبي الذي تريده «تطوير الويب -علوم تحليل البيانات- تسويق إلكتروني».

اختر المستوى الذي يناسبك، مسار التحدي «5 أسابيع»، مسار التخصص «شهرين»، مسار الاحتراف «3 أشهر».

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