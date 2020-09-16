شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «الشروق» يعلن مسار خط مواصلات «مترو عدلي منصور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تيسيراً على رواد خط مواصلات (الشروق- محطة مترو عدلى منصور)، فإنه قد تم إضافة محطات جديدة بالمسار ومرروه بطريق جسر السويس حتى محطة الجراج.

وقال الجهاز أن ذلك يأتى استجابة لرغبة مستخدمى الخط بعد الإعلان عن تدشين منظومة النقل الخارجي للمدينة رسميا، ليصبح المسار كالتالي :(المحطه المركزيه[المشتل] – شارع السنترال- ميدان الكامنجه- طريق الإسماعيليه – العبور- عدلى منصور- الحرفيين – عمربن الخطاب- قباء- النزهه – حديقة بدر – الجراج ثم العودة مرة أخرى)، وذلك وذلك إعتباراً من يوم الأحد 20 / 9 /2020.