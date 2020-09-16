شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة «إعادة الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج انتخابات جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ والتي جرت للمصريين في الخارج يومي الأحد والاثنين 6و7 سبتمبر الجاري، وفي الداخل يومي الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر .

وقال لاشين، في مؤتمر صحفي، أمس، اليوم الأربعاء، إن عدد الناخبين المقيدين بمحافظات جولة الإعادة بلغ ٢٨ مليون و٢١٧ ألفا و٨٨٠صوتا، فيما بلغ عدد الناخبين الحاضريين ٢ مليون و٨٨٤ ألفا و٧٥٧ صوتا، بنسبة مشاركة ١٠،٢٪، فيما بلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة ٢ ملايين 451 ألفا 704 صوتا بنسبة مشاركة 84،09 ٪ وبلغ عدد الأصوات الباطلة مليون ٤٣٣ ألف و٥٤ صوتا بنسبة 15.01/٪.

وأضاف:«جولة الإعادة تمت تحت إشراف قضائي كامل، وشملت 52 مرشحا على 26 مقعدا بالنظام الفردى في 14محافظة وهى: الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، مطروح».

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن انتخابات مجلس الشويخ، جرت وفق أعلي معدلات النزاهة والشفافية الدولية، وبضمير من القاضي، وبمتابعة على أعلي مستوي من المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحتلفة، موجها الشكر للقضاه على ما تحملوه من أعباء في سبيل إنجاح العملية الانتخابية ورجال الشرطة، والدبلوماسيين وأعضاء اللجان الفرعية بالمحافظات، وموظفي الهيئة.

وأكد لاشين، أنه تم إعداد إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية، بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة من أجل أتمام عملية الإعادة بشكل يليق بمصر.

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