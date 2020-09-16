شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج: زيارات دورية ومفاجئة لإدارات خدمة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، أنه سوف يتم تنظيم زيارات دورية ومفاجئة لإدارات خدمة المواطنين بمختلف الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بها.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم، سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بحي غرب مدينة سوهاج، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور فريدة سلام، رئيس الحي، والدكتور الطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وتابع القاضي، العمل على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موضحا أن تلك الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل بإدارات خدمة المواطنين على مستوى المحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة، ومدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا المستجد"، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والموظفين.

وأكد نائب محافظ سوهاج، على ضرورة تفعيل الربط الإلكتروني بين إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية، لتحقيق أكبر معدلات لإرضاء المواطنين، وتسهيل الخدمات المقدمة، مشددا على توفير كافة الإحتياجات التى تساعد إدارات خدمة المواطنين في القيام بدورها على أكمل وجه، والمساهمة في الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن السوهاجي.