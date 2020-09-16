شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة..«شريف عامر» يعرض حوارًا مفتوحًا للدكتور مبروك عطية مع طلاب دار العلوم جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعرض برنامج «يحدث في مصر» والذى يقدمه الاعلامى شريف عامر على قناة mbc مصر حلقة خاصة مع الدكتور مبروك عطية في حوار مفتوح من داخل كلية دار علوم بجامعة القاهرة.

واستضافت الكلية الدكتور مبروك والاعلامى شريف عامر في ندوة حوارية مع أساتذة وطلاب الكلية لمناقشة العديد من القضايا المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة، ابرزها هدم المساجد التي بنيت على اراضى الدولة لتحقيق المصلحة العامة، وقانون التصالح، والنقاب، وكيفية تجديد الخطاب الدينى.

كما يوضح الدكتور مبروك بحضور عميد الكلية الدكتور عبدالرضى عبدالمحسن دور اللغة العربية، ومساهمة الشباب في الارتقاء بالمجتمع، خاصة مع انتشار الرذائل، وكيفيقة الوقاية من الوقوع في براثن مواقع التواصل الاجتماعى.

ويعرض البرنامج في تمام العاشرة مساء على قناة mbc مصر.