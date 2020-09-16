شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: ننسق مع «الصحة» لتطبيق الإجراءات الاحترازية في معرض «أهلا مدارس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة المعارض المقامة، وخاصة معرض أهلا مدارس الذي سينطلق يوم 20 سبتمبر الجاري وحتى 27 من نفس الشهر، ومنها حد أقصى للحضور 50% من السعة القصوى للقاعات التي تستضيف المعرض لضمان حد أدنى من التباعد، كذلك دخول المواطنين بالكمامات مع توفير المعقمات والمطهرات اللازمة داخل المعارض، وكذلك مُرتب للأمور المتعلقة بالتخلص من النفايات واستخدام دورات المياه بالمعرض مع وزارة الصحة.

وأضاف، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية للعام الخامس على التوالي تنظم معرض أهلاً مدارس بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية ومع السادة المحافظين وذلك في إطار الدور الخدمي للوزارة والدور المجتمعي للقطاع الخاص في ظل الشراكات الناجحة ما بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل مصلحة المستهلك.

وأكد المصيلحي، أنه سيتم توفير كافة السلع والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأسعار متميزة وجودة عالية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الظروف، خاصةً أن بعض فئات أولياء الأمور تأثروا سلباً للظروف الاقتصادية المرتبطة بأزمة كورونا، ولذلك سيقام المعرض تخفيفاً عليهم وحرصاً على توفير احتياجات المدارس.