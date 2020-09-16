شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُجدد التأكيد على دعمها وتضامنها مع جنوب السُودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير أسامة عبدالخالق سفير مصرى لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي في الجلسة التي عقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي للنظر في التطورات بجنوب السُودان.

ورحب عبدالخالق في بيان وفد مصر بالتقدم المُحرز على صعيد تنفيذ اتفاق السلام المُنشط وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية بالبلاد، مُشيداً بالإرادة السياسية الأكيدة التي يُبديها الفرقاء الجنوبيون وفي مُقدمتهم فخامة الرئيس سالفا كير. وأعرب السفير المصري عن ثقة القاهرة في قدرة الأشقاء بجنوب السُودان على مُعالجة أية نقاط عالقة أو استحقاقات تأخر تنفيذها عبر تغليب الحوار البناء والتوافق الجامع وإذا احتاج الأمر بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين القادرين على التعاطي مع السلام في جنوب السُودان بشكل واقعي ومُتوازن، وأن مصر ستنتهز كل فرصة لتشجيع أطراف اتفاق السلام على مُواصلة رحلة السلام الشامل والمُستدام.

وأبرز المندوب الدائم لمصر القلق من تجدد الاشتباكات الأهلية والقبلية بعدد من الولايات مُرحباً بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة للتعامل مع الأسباب الجذرية للعنف، كما نادى بالاحترام الكامل لإتفاق وقف العدائيات لعام 2017 وإعلان روما مُطالباً الأطراف غير المُنضمة لاتفق السلام بالامتثال بشكل فوري لمسئولياتها بوقف الأعمال العدائية وإلا أقدم المجلس على النظر في تدابير جادة وفعالة للتعامل مع الأطراف المُعرقلة لإحلال السلام.

وناشد السفير أسامة عبدالخالق المُجتمع الدولي والمُؤسسات المالية الدولية بدعم جنوب السُودان سياسياً ومالياً بما يُتيح استكمال تنفيذ الترتيبات الانتقالية وتجاوز التحديات المُترتبة على تفشي جائحة كورونا والفيضانات المُدمرة وتراجع أسعار النفط، كما دعا لرفع العقوبات والتدابير الآحادية القسرية المفروضة على جنوب السُودان، والإحتفاء بالخطوات الجريئة التي قامت بها جوبا نحو السلام ودورها البناء في استضافة ورعاية مُباحثات السلام بين الحكومة السُودانية والحركات المُسلحة التي انتهت بالتوقيع بالاحرف الأولى في أواخر أغسطس على اتفاق للسلام.

واستعرض عبدالخالق صور الدعم المصري المُكثف الذي تقدمه مصر تضامناً مع جنوب السُودان وبلغ 19 طناً من المُساعدات الطبية اللازمة لمُواجهة جائحة كورونا بجانب جسر جوي نقل 82 طناً من المساعدات الإغاثية العاجلة لتجاوز الاثر المُدمر للفيضانات الأخيرة فضلاً عن الدعم الواسع للترتيبات الأمنية الانتقالية، مُؤكداً على أن مصر والاتحاد الأفريقي سيُرافقا جنوب السُودان في الانتقال من محطة حفظ السلام إلى مرحلة بناء السلام الشامل والمُستدام.

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