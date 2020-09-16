شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال المشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

وأشرفَ اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال اصلاح خط مياة 22 بوصه بعزبة بشابة بجوار طريق كفرالشيخ- دسوق، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحلة ابوعلي.

وتابع العميد محمد فوزي قناوي، رئيس مدينة برج البرلس، المرور على مستشفي برج البرلس المركزي، للاطمئنان على سير العمل على الوجه الأكمل، وضبط حركة الحضور والأنصراف، وكذا التأكيد على أتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التي أتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشرَف على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، على التسليم النهائي لمدرسة المنشأة الكبري الثانوية، بمساحة ١١قيراط و١٢سهم، والتي تتكون من 5 طوابق، ويحتوي کل طابق علی 6 فصول، وتخدم المدرسة قریة المنشأة الکبری، وتوابعها، حرصاً على النهوض بالعملية التعليمية، وتخفيف كثافة الفصول بالقرية، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطهير مصرف نشرت ابتداءً من كوبرى مشرف ماراً بكوبرى قلين البلد وحتي مزلقان مستشفى قلين المركزى، فضلاً عن مراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي وجميع البيارات والتأكد من تغطيتها، وجودة تشغيل روافع الصرف لإستيعاب أي زيادة في كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقلين.

وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب بشارع داير الناحية، والشوارع الجانبية بقطر ٢٥سم، ومد كابل مغذى ندى عبدالوهاب والمستشفى بطول ١١٣٠٠م، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشرَف راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال حفر الغاز الطبيعى بشارع الفتح، بالتنسيق مع ومسئولي الغاز الطبيعى، مشدداً على سرعة الانتهاء من الاعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية ليلا، حيث تم متابعة أعمال النوبتجية الليلية، والمرور الليلى على محطة مياه كحيلو، وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، للاطمئنان على سير العمل بهم، والتأكد من حضور النوبتجية الليلية بهم، بالإضافة إلى متابعة رفع كفاءة وتسليك خطوط خفض المنسوب بقرى سد خميس، والورق، وبرية لاصيفر، والروضة.

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أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.