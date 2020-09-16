شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تستقبل حفيدة عبد السلام عارف ثاني رئيس لجمهورية العراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، رشا غنيم حفيدة عبدالسلام عارف ثاني رئيس لجمهورية العراق، بحضور المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وذلك بعد إدراج اسم جدها لوالدتها ضمن مشروع حكاية شارع الذي يخلد رموز مصر والوطن العربى في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، رحبت «عبدالدايم» بحفيدة الرئيس الراحل، مؤكدة أن مصر تفتح ذراعيها دائما لأشقائها العرب، وثمنت الدور المحوري الذي قام عبدالسلام عارف أثناء فترة حكمه لخدمة القضايا العربية، مشيرة إلى دوره قى التحول السياسى بدولة العراق، واستعرضت مشروع حكاية شارع واهدافه.

وبالإنابة عن أسرتها، نقلت غنيم الشكر لوزيرة الثقافة لإدراج اسم جدها لوالدتها ضمن مشروع حكاية شارع، وقالت إن الكتاب والمؤرخيين العراقيين رصدوا اهتمام مصر بالاحتفاء بالرموز في كافة المجالات باعتبارها موطنا لتخليدهم، واكدت أن مصر هي الوطن الثاني لكل عربي.

يذكر أن عبدالسلام عارف الرئيس الثاني للجمهورية العراقية في الفترة ما بين عام ١٩٦٣ إلى عام ١٩٦٦ ونال رتبة مشير(مهيب) ولعب دورا هاما في التحول السياسي العراقي، ولد في 26 مارس 1921 في بغداد، التحق بالكلية العسكرية التي تخرج فيها عام 1941 برتبة ملازم ثان، احد ثوار مايو 1941 ضد الحكومة الخاضعة للاحتلال البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية، اختير عام 1946 مدربا في الكلية العسكرية واتسم بشخصيته المؤثرة في الأحداث العراقية والعربية، توفي في 13 أبريل 1966 إثر سقوط طائرته الخاصة بمنطقة “القرنة” بعد عودته من زيارة لمحافظة البصرة جنوب العراق.