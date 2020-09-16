شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تنظم رحلات تعريفية لطلاب الجامعة للتعرف على مراحل تنقية المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، فى تنظيم رحلات تعريفية لطلاب الجامعة لمحطات مياه الشرب، لتعريفهم بمراحل تنقية مياه الشرب والدور الذى تبذله الشركة فى توفير كوب مياه نظيف للمواطنين، وكيفية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

وقال اللواء محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، فى تصريح له اليوم، إن الشركة نظمت رحلات تعريفية لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الزراعة بجامعة سوهاج، لمحطة مياه سوهاج غرب السطحية المرشحة، وجرى تعريف الطلاب بأهم التحليلات الكيميائية والبكتريولوجية التي تجريها الشركة على عينات المياه، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، كما تم تعريف الطلاب بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر وأضرارهما على الصحة العامة.

وأشار بدرى، إلى أنه تم كذلك تعريف طلاب الكلية بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، بالإضافة إلى مطالبة المشاركين بضرورة الحفاظ على المياه المهدرة، ونشر رسالة التوعية المائية بين طلاب الجامعة.