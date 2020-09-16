محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد، اجتماعًا مساء يوم الاثنين 14 سبتمبر امتد ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري، برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لتدارس قرار خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.
وقال الحزب في بيان رسمي، إنه عقب مناقشات تمت بأسلوب ديمقراطي انتهى الرأي اليوم الأربعاء، بعد استكمال أخذ آراء الحاضرين الذين طلبوا التأجيل لموعد آخره غدًا الخميس، لإبداء رأيهم إلى القرار التالي: "الموافقة على خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وعدم الانسحاب".
كانت هذه تفاصيل خبر الوفد يُقرر الاستمرار في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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