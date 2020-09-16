وزير التعليم العالي: 32 ألف طالب تقدموا للقبول بالجامعات الأهلية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، إن 32 ألف طالب وطالبة تقدموا للجامعات الأهلية الجديدة" الملك سلمان – الجلالة – العلمين".

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن 16 ألف طالب وطالبة أدوا امتحان اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة.

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وأضاف وزير التعليم العالي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بالإسكندرية، إنه يوجد 3 ملايين طالب بالجامعات، مشددًا على ضرورة التفكير في القادم.

وأوضح وزير التعليم العالي، إنه في عام 2030، ستكون نسبة الالتحاق بالمرحلة الجامعية تصل لـ40 %، مشيرا إلى أن 90 % من المصريين أقل من 60 عاما.

كما أكد عبدالغفار، ضرورة تأهيل الشباب بشكل تنافسي والالتحاق بسوق العمل، واستغلال الشباب في المرحلة العمرية من 25 عاما بنسبة 50 % من المجتمع ولابد من حسمها وتعليمها واستغلال كوادرها.