الأسبوع بـ 60 ألف.. ضبط عاطل وربة منزل لترويجهما للأعمال المنافية الآداب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب، عاطل وسيدة لقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت، تحت زعم الزواج العرفي لمدة أسبوع بـ 60 ألف جنيه.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماع "الفيس بوك" تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدى من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتاة لمُمارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي لمدة أسبوع تحت ستار الزواج العرفي .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة أحد الأشخاص مقيم بالدقهلية وله محل إقامة آخر بالجيزة.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبصحبته إحدى السيدات مقيمة بالجيزة، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدقي.

وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بقيامه بتسهيل واستغلال المتهمة الثانية في الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت تحت ستار الزواج العرفي محدد المدة مقابل مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه لمدة أسبوع.

وأضاف بأنه قد أنشأ تلك لذات الغرض، كما أقرت المتهمة الثانية باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال المتهم الأول نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما، وعثر بحوزتهما على (هاتفين محمول أحدهما خاص بالمتهم الأول محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة تؤكد نشاطهما – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.