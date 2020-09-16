الداخلية: ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين بمليوني جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعي الأمن الوطني – الأمن العام، وبمُشاركة مديرتي أمن (الشرقية – الإسماعيلية)، من ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول)، بحوزة ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم . كما ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول بحوزة عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية حال تواجده بدائرة القسم . وضبط 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول بحوزة عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية حال تواجده بدائرة المركز. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج. Advertisements وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون و700 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

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