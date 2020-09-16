"بنخاف على بنتنا وبنحميها".. اعترافات أحمد حسن وزينب أمام النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أنكر اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزينب أمام نيابة البساتين، الاتهامات المنسوبة لهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر.

وقال أحمد حسن أمام النيابة، إنه وزوجته يحققان الأرباح من يويتوب قبل ميلاد ابنتهما، مضيفاً أن الهدف من تصويرها وظهورها معهما للذكرى "بنخاف عليها وبنحميها"، نافياً تعهده ظهورها لزيادة الأرباح.

وواجهت النيابة أحمد حسن وزينب بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر بالمخالفة لقانون الطفل، عبر ترهيب الطفلة بقيام الأم زينب رجب بدهن وجهها بصبغة سوداء ثم إخافة الطفلة في أحد الفيديوهات.

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وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على اليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته زينب، أثناء تواجدهما داخل كومباوند البارون في البساتين، بتهمة ترهيب طفلتهما الصغيرة في مقطع فيديو عبر يوتيوب.

كان المجلس القومي للأمومة والطفولة، تقدم ببلاغ حول استغلالهما لطفلتهما في نشر فيديو لها تحت اسم "إيلين" يعبر عن انتهاكات في حق الطفلة بهدف البحث عن الشهرة، وجني المال والكسب السريع.

واستمعت النيابة لأقوال أحد مسؤولي خط حماية الطفل بالمجلس القومي في البلاغ، مطالبًا بتوجيه تهمة الاتجار في البشر للمتهمين طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.