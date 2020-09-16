النيابة تحقق مع أحمد حسن وزينب.. والمتهمان: التصوير للذكرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تباشر النيابة العامة بالبساتين، التحقيق مع اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزينب بتهمة ترهيب طفلتهما في مقطع فيديو عبر يويتوب.

وأنكر المتهمان التهم المنسوبة لهما، وأن تصوير الفيديوهات للذكرى.

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وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على اليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته زينب، أثناء تواجدهما داخل كومباوند البارون في البساتين، بتهمة ترهيب طفلتهما الصغيرة في مقطع فيديو عبر يوتيوب.

كان المجلس القومي للأمومة والطفولة، تقدم ببلاغ حول استغلالهما لطفلتهما في نشر فيديو لها تحت اسم "إيلين" يعبر عن انتهاكات في حق الطفلة بهدف البحث عن الشهرة وجني المال والكسب السريع.

واستمعت النيابة لأقوال أحد مسئولي خط حماية الطفل بالمجلس القومي في البلاغ، مطالبًا بتوجيه تهمة الاتجار في البشر للمتهمين طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.