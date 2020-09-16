ضبط صاحب ثلاجة بحوزته 10 أطنان أسماك مجمدة فاسدة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 10 أطنان أسماك مجمدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي في مدينة السلام. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان، بحوزته 10 أطنان "أسماك مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة "انتفاخ ظاهري- نقاط سوداء" وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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