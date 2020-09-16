أخبار مصر | قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2021م

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2021م والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير2021.

وجاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير إدارة التجنيد والتعبئة وأشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة والتي سيتم استقبالهم اعتبارًا من يوم السبت 26/ 9/ 2020 م وذلك وفقًا للشروط الآتية:-

أولًا المؤهلات العليا:-

مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 2000 م من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير2020 حتى أخر أغسطس 2020.

وخريجي كليات الطب (البشري الأسنان العلاج الطبيعي الطب البيطري التمريض ) الذين أنهوا سنة الامتياز فترة التدريب من أول فبراير 2020م حتى أخر أغسطس 2020، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 20 أكتوبر 2020 م وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارا من 2 نوفمبر حتى 24 نوفمبر 2020 م.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:-

مواليد 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 2000 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2020 حتى أخر يوليو 2020، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 11 نوفمبر 2020 م، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 25 نوفمبر2020 وحتى 28 نوفمبر 2020 م.

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ثالثا: المؤهلات المتوسطة:-

مواليد أشهر (يناير فبراير مارس ) عام 2001 م الحاصلين على مؤهل متوسط، وكذا مواليد أشهر ( يناير فبراير مارس ) عام 2000 م وما قبلها خريجى العام الدراسى 2019 2020 م، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 26 سبتمبر 2020 م، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 7 أكتوبر2020 وحتى 1 نوفمبر 2020 م.

رابعًا: غير ذوى المؤهلات:-

مواليد أشهر(يناير فبراير مارس ) من عام 2001 م والمتخلفين عن التجنيد من سنوات سابقة وسيتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من يوم 18 نوفمبر2020 م، على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من29 نوفمبر2020 وحتى 12 ديسمبر 2020 م.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم

أو المركز للمتقدمين للتجنيد من العاديين (غير ذوى المؤهلات) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز التدريب لخريجى كليات الطب ( البشرى الأسنان العلاج الطبيعى الطب البيطرى التمريض ) - وثيقة الزواج للمتزوجين - رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين المدرسين الأطباء المقيمين ).

جدير بالذكر أنه تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: اضغط هنا.