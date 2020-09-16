أخبار مصر | الشروط ونظام الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

تصدر تنسيق دبلومات الفنية محرك البحث العلمي "جوجل" في الساعات الاولي من صباح اليوم بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية كافة التفاصيل عن الجامعات التكنولوجية المختصة للدبلومات الفنية:

الجامعات التكنولوجية:

تعد الجامعات التكنولوجية استكمال لمراحل التعليم للطلاب التعليم الفني، حيث تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمى، من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة لتلك الجامعات.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن مناهج في تلك الجامعات تهدف الي بناء احتياجات المشروعات القومية والمناطق الجغرافية للجامعات.

الشروط والدراسة

أوضحت وزارة التعليم عن عدة للالتحاق بالجامعات ومنها طلاب الحاصلين علي الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة ٨٠٪ من إجمالي عدد المقبولين.

واشارت الوزارة الي اجتياز اختبارات للقبول لجميع المتقدمين، التي تتكون من 3 أجزاء، لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وقياس مهارات الحاسب الآلي، واختبار المعلومات العامة في الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويتكون من 50 سؤال اختيار من بين متعدد، وينبغي علي الطالب الحصول على نسبة ٦٠٪ من الدرجة النهائية.

مدة الدراسة:

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تعمل الجامعات التكنولوجية بنظام 4 سنوات، ويحصل الطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، ويمكنه الخروج لسوق العمل، أو استكمال عامين آخرين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.

جامعات جديدة:

وافتتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 3 جامعات تكنولوجية حتى الآن، وهى جامعات القاهرة الجديدة وبني سويف والدلتا.

وأعلنت الوزارة أنه تم الاتفاق بين جامعة جامعة بني سويف التكنولوجية مع الجانب الكوري على انشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ويوجد بالكلية 3 أقسام، وهى قسم الصناعات التكنولوجية Industrial Technology وقسم تكنولوجيا المعلومات Information Technology وقسم تكنولوجيا الطاقة Energy Technology، وتضم هذه الأقسام 4 برامج وهم برنامج الميكاترونكس Mechatronics وبرنامج تكنولوجيا المعلومات ICT وبرنامج الأوتوترونكس Autotronics وبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة Renewable Energy.

برامج الجامعات التكنولوجية:

وفيما يخص البرامج التعليمية للجامعات، فقد بدأت في جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة فى برامج تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكس، والميكاترونكس.

ومن المقرر تنفيذ برامج أخرى جديدة خلال السنوات المقبلة وهى تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة التحكم والمراقبة، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتكنولوجيا الصناعات المعدنية، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات.

