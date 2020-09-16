مصر | ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين بمليوني جنيه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين بمليوني جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأمن الوطنى – الأمن العام) وبمُشاركة مديرتى أمن (الشرقية –الإسماعيلية) من تحقيق النتائج التالية بنطاق مديرية أمن الشرقية، تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول ) بحوزة ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم.

ففي نطاق مديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبط (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول ) بحوزة ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ) حال تواجدة بدائرة القسم.

وضبط (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول ) بحوزة ( عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ) حال تواجدة بدائرة المركز.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و700 ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تجديد حبس ديلر بولاق الدكرور 15 يوما لإتجاره في المخدرات

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عاطل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المخدرات، حيث ضبط بحوزته على كيلو ونصف استروكس، و٣٠٠ قرص مخدر ببولاق الدكرور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل سقوط عاطل لاتجاره في المخدرات، أنه لجأ لتلك التجارة لأنها مربحة ويحقق منها مكاسب.

وأدلى المتهم أمام النيابة، أنه كان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول ويلتقي بهم ويعطيهم المخدرات مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل ل ٣آلاف جنيه، فيما طلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الأستروكس، و300 قرص مخدر فى بولاق الدكرور، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، اتجار عاطل يدعى "ح.م" بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الأستروكس، بالإضافة إلى 300 قرص مخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.