مصر | أمن الجيزة يطارد الخارجين عن القانون بحملة أمنية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يطارد الخارجين عن القانون بحملة أمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 44 متهم، 44 إتجار في المواد المخدرة، 805 جرام حشيش، 537 جرام هيروين، 455 قرص مخدر، 550 جرام الأستروكس، 385 جرام الشادو، 220 جرام بودر، 250 جرام البانجو، 50 جرام الأيس، 3 جرام من جوهر الأفيون.

وفي نفس السياق وجهت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في وقت سابق، حملات لمداهمة الاوكار الإجرامية، على مستوي المحافظة، أسفرت جهودها في مجال قضايا المواد المخدرة 46 اتجار، 46 عدد المتهمين، 2 تعاطي، عثر بحوزتهم 2075 جرام حشيش، 452 قرص مخدر، 1034 جرام لمخدر الهيروين، 680 جرام الشادو، 150 جرام الآيس، 1070 جرام استروكس، 60 جرام بودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، ضبط عدد من حائزي الأسلحة النارية، بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، 3 طبنجة، 8 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 16 طلقات مختلفة الأعيرة.

