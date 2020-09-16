مصر | الأسبوع بـ60 ألف جنيه.. سقوط شبكة الزواج العرفي في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأسبوع بـ60 ألف جنيه.. سقوط شبكة الزواج العرفي في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سيدة وأحد الأشخاص لقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتاة لمُمارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى لمدة أسبوع تحت ستار الزواج العرفي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص مقيم بالدقهلية وله محل إقامة آخر بالجيزة).

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته (إحدى السيدات مقيمة بالجيزة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بقيامه بتسهيل واستغلال المتهمه الثانية في الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت تحت ستار الزواج العرفي محدد المدة مقابل مبلغ مالي قدره (60 ألف جنيه ) لمدة أسبوع.

وأضاف بأنه قد أنشأ تلك المُشار إليها لذات الغرض، كما أقرت المتهمة الثانية باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال المتهم الأول نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما، وعثر بحوزتهما على (عدد 2 هاتف محمول أحدهما خاص بالمتهم الأول محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة تؤكد نشاطهما – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي).

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.