مصر | تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بخطف طفل وطلب فدية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بخطف طفل وطلب فدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس تشكيل عصابي 15 يوما متهمين بخطف طفل وطلب فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، وذلك لعلمهم بثراء والده بالهرم، حيث تبين أن 2 من المتهمين يعملون لدى أسرته كسائقين.

تلقي قسم شرطة الهرم، بلاغا من ربة منزل، 33 عاما، تفيد بغياب نجلها طالب، البالغ من العمر 13 عاما، مشيرا إلى أنها تلقت اتصال هاتفي من مجهول طلب خلاله مليون جنيه كفدية لإعادته، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، وبتكثيف الجهود تم تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل سائق، يبلغ من العمر 31 عاما، وشقيقته، 35 عاما، جزار، 35 عاما، مقيمين بدائرة قسم بولاق الدكرور، عامل، 25 عاما، شيف، 29 عاما، موظف 36 عاما، عامل 35 عاما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث أكد المتهمان الأول والثاني أنهم كانوا يعملوا لدى أسرة المجني عليه كسائقين وخلال تلك الفترة علموا بثراء والد الطفل المجني عليه لذلك اتفقوا مع باقي المتهمين وقرروا خطفه وطلب فدية مليون جنية مقابل إطلاق سراحه، ويوم الواقعة قام المتهم الثالث باستدراج المجني عليه من أمام العقار سكنه بزعم تسليمه متعلقات أرسلها والده له واصطحبه بسيارة ملاكي قيادة المتهم الرابع يستقلها بصحبته المتهمين الخامس والسادس واحتجزوه بمنزل المتهم الخامس وعقب ذلك قام المتهم السابع بالاتصال بوالدته ومساومتها على دفع الفدية لإطلاق سراحه، وبعد ذلك علم المتهمين بأن والد المجني عليه أبلغ للشرطة التي قامت بمطاردتهم مما جعلهم يطلقون سراح المجني عليه، ولكن تم تحديد مكانهم والقبض عليهم وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التحقيق