شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة «هندسة حلون» ينجحون في تطوير«روبوت مفرقعات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق من طلبة قسم الاتصالات والحسابات بكلية الهندسة جامعة حلوان، في تطوير الروبوت الخاص بالكشف عن المفرقعات، ضمن مشروع تخرجهم من الجامعة.

وقال المهندس أحمد محمد على أحد أعضاء فريق تطوير الروبوت الخاص بالكشف عن المفرقعات، أن الفكرة أتت عندما رأوا أن هناك مشكلة بتواجه المجتمع وبتهدد حياة كثير المواطنين بسبب زرع المفرقعات خلال الأعوام الماضية، وعلي رأسهم خبراء المفرقعات سواء في القوات المسلحة أو الشرطة المصرية.

وأضاف:«البروجكت عبارة عن جعل خبير المفرقعات يكون في مكان أمن ونقل كل ما يحدث في محيط القنبلة بالبث المباشر له، وأن يستطيع خبير المفرقعات بأي حركه كان يقوم بها قديماً وهو أمام القنبلة يستطيع حاليا يفعلها وهو ف المكان الامن وتنتقل من غير delay (تأجيل) بالأضافة لحركة الروبوت ستكون عن طريق لوحة المفاتيح من خلال جهاز الكمبيوتر».

وتابع:«أستطعنا ان نجعل خبير المفرقعات من خلال VR يقدر يتحكم في حركه الكاميرا التي تنقل البث المباشر من خلال حركة رأسه يميناً ويساراً وفوق وتحت وتنقل له الصوره كما لو كان موجود ف المكا».

ضم فريق تطوير الروبوت الخاص بالمفرقعات، كل من ابراهيم عبداللطيف ابراهيم، احمد محمود محمد فرج، احمد محمود عنتر، مصطفي وليد فاروق، احمد هشام عبدالعزيز

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