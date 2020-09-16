شكرا لقرائتكم خبر عن التوجيه الفني بمديرية التربية والتعليم بالشرقية يهدي المحافظ جدارية تجسد الحياة الشرقاوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى قسم التوجيه العام للتربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، جدارية فنيه إلى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بحضور رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار إحتفالات المحافظه بعيدها القومي.

قدم رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الجدارية الفنيه كهدية تذكارية لمحافظ الشرقية، تقديراً لمجهوداته في الإرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء الإقليم، وإهتمامه بالتعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء وحجر الأساس لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

أضاف وكيل أول الوزارة أن الجدارية تعبر عن الحياه داخل الريف الشرقاوي الأصيل، بها الحصان الأبيض الجامح والذي يرمز إلى القوة والأصالة والعراقة، ويتوسطها علم جمهورية مصر العربيه ليظل مرفوعاً خفاقاً تتسلمه الأجيال جيلاً بعد جيل.

أشاد المحافظ بمستوى معلمي التربية الفنية وإتقانهم في تجسيد الحياة الشرقاوية جدارية فنية تعبر عنها أصالة وعراقه المجتمع الشرقاوي.