شكرا لقرائتكم خبر عن «تجار الشرقية» تناشد البقالين المتعثرين صرف هامش الربح من شركة الجملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناشدت نقابة التجار، بمحافظة الشرقية، برئاسة عبدالسلام النحال، جميع البدالين التموينيين، الذين لم يتمكنوا من صرف هامش الربح الصادر مؤخرًا، لنقاط الخبز، عن عام 2016، أن يتقدموا إلى مكاتب التموين التابعة لهم، لإنهاء عمليات الصرف.

وقال عبدالسلام النحال، نقيب البدالين بالشرقية، إن الشركة العامة لتجارة الجملة، قررت صرف المستحقات المتأخرة الخاصة بنقاط الخبز، عن عام 2016، والبالغة شهرين، لكل تجار التموين بالمحافظة، مشيرا إلى أنه في حالة مواجهة أي مشكلات في عمليات الصرف، من جانب بعض التجار، نتيجة تعديل الحساب البنكي، لأسباب قهرية كالوفاة، خلال الفترة الماضية، والتى تقدر بأربع سنوات، ونقل الحصة التموينية لشخص أخر، يجب التقدم بجواب إلى مكتب التموين والإدارة التموينية التابعة للمنطقة الخاصة به، للموافقة عليه، على أن يكون هذا الجواب موجه إلى الشركة العامة لتجارة الجملة، فرع الزقازيق.

وأضاف «النحال»، في بيان صحفي، أن هذا الجواب يتم توضيح فيه الحساب البنكي الجديد، بالإضافة إلى الحساب القديم، وكذلك الكود الخاص بالتاجر، وكود الماكينة، لكى يتم صرف المبلغ المستحق، لكل تاجر، من خلال الكارت البنكي الجديد الخاص به.