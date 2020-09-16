شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: أنشأنا 5 مجمعات تكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه تم إنشاء 5 مجمعات تكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا.

وأضاف «عبدالغفار»، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال افتتاح عدد من المشاريع التعليمية بالإسكندرية، أن موازنة التعليم العالى زادت بنسبة 160% خلال السنوات الست الماضية، لافتا إلى أن الجامعات الحكومية تستوعب 80% من الطلاب.