شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة والهيئة العامة لتعليم الكبار ببرنامج محو الأمية بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس، السيدة رفاعي حسن مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس. وشهد اللقاء تجديد توقيع بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بالسويس والهيئة العامة لتعليم الكبار، والبدء في تنفيذ برنامج محو الأمية لأهالي المحافظة خلال الفترة القادمة. كما تم مناقشة خطة التعاون بين مديرية الصحة وفرع الهيئة للقضاء على اﻷمية بمحافظة السويس، للوصول إلى ان تكون خالية من اﻷمية ،والتأكيد على تضافر كافة الجهود الحكومية، والمجتمع المدني في تنفيذ برامج محو الأمية لدعم الخطة الإستراتيجية لمحو الأمية. ويأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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