وزير الاتصالات: خريج مبادرة «مصر الرقمية» سيحصل على درجة الماجستير (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، إن خريج مبادرة «مصر الرقمية» سيحصل على درجة الماجستير في مجال تخصصه من إحدى الجامعات العالمية المرموقة.
وأضاف وزير الاتصالات، خلال كلمته أثناء افتتاح الرئيس السيسي الجامعة اليابانية بالإسكندرية وجامعات أهلية، اليوم الأربعاء، أن تلك تعد فرصة لتعلم المهارات القيادية والاستراتيجية وفن التفاوض وأساسيات الإدارة، بالإضافة إلى شهادات تقنية من الجامعات العالمية تؤهلهم للعمل على المستوى الدولى والمحلى.
وأكد أن المبادرة توفر البيئة المناسبة التي تساعد على الإبداع من خلال المنصات التكنولوجية والأنشطة الترفيهية بالإضافة إلى برنامج دراسي يعمل على ثقل أنشطتهم.
وعلى هامش افتتاح الجامعة اليابانية بالإسكندرية، استعرض وزير الاتصالات فيلمًا تسجيليًا عن مبادرة بناة مصر الرقمية.
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